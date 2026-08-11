Сьогоднішня ціна Hoppy The Frog

Поточна ціна Hoppy The Frog (HOPPY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOPPY до USD становить $ 0 за HOPPY.

Hoppy The Frog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 387,26, з циркуляційною пропозицією у 420,69T HOPPY. Протягом останніх 24 годин HOPPY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOPPY змінився на -- за останню годину та на +0,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hoppy The Frog (HOPPY)

Ринкова капіталізація $ 12,39K$ 12,39K $ 12,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,39K$ 12,39K $ 12,39K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hoppy The Frog — $ 12,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOPPY — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,39K.