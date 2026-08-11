Сьогоднішня ціна Hoppy

Поточна ціна Hoppy (HOPPY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOPPY до USD становить $ 0 за HOPPY.

Hoppy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 147 923, з циркуляційною пропозицією у 420,69B HOPPY. Протягом останніх 24 годин HOPPY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOPPY змінився на +0,31% за останню годину та на +11,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hoppy (HOPPY)

Ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hoppy — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOPPY — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.