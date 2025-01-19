Ціна Hoppers Game (FLY)
Поточна ціна Hoppers Game (FLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hoppers Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88 USD
- зміна ціни Hoppers Game протягом дня — -5.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hoppers Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hoppers Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hoppers Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hoppers Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.21%
|30 днів
|$ 0
|+31.06%
|60 днів
|$ 0
|+20.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hoppers Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
-5.21%
-18.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Hoppers Game is an idle game where players stake their Hopper NFTs in different adventures to earn $FLY. Players may increase the Level of their Hopper through gameplay through the use of $FLY. Level and Attributes impact the amount of $FLY earned from Adventures, and access to higher tier adventures with higher $FLY rewards depends upon Attributes and Level of the Hopper. $FLY has many more current and future uses with in Hoppers Game. "
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FLY до AUD
A$--
|1 FLY до GBP
￡--
|1 FLY до EUR
€--
|1 FLY до USD
$--
|1 FLY до MYR
RM--
|1 FLY до TRY
₺--
|1 FLY до JPY
¥--
|1 FLY до RUB
₽--
|1 FLY до INR
₹--
|1 FLY до IDR
Rp--
|1 FLY до PHP
₱--
|1 FLY до EGP
￡E.--
|1 FLY до BRL
R$--
|1 FLY до CAD
C$--
|1 FLY до BDT
৳--
|1 FLY до NGN
₦--
|1 FLY до UAH
₴--
|1 FLY до VES
Bs--
|1 FLY до PKR
Rs--
|1 FLY до KZT
₸--
|1 FLY до THB
฿--
|1 FLY до TWD
NT$--
|1 FLY до CHF
Fr--
|1 FLY до HKD
HK$--
|1 FLY до MAD
.د.م--