Токеноміка Hopper the Rabbit (HOPPER) Дізнайтеся ключову інформацію про Hopper the Rabbit (HOPPER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hopper the Rabbit (HOPPER) First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them Офіційний вебсайт: https://hoppersui.com/ Купити HOPPER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hopper the Rabbit (HOPPER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hopper the Rabbit (HOPPER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,68K $ 51,68K $ 51,68K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 51,68K $ 51,68K $ 51,68K Історичний максимум: $ 0,00009456 $ 0,00009456 $ 0,00009456 Історичний мінімум: $ 0,00000439 $ 0,00000439 $ 0,00000439 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hopper the Rabbit (HOPPER)

Токеноміка Hopper the Rabbit (HOPPER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hopper the Rabbit (HOPPER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOPPER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOPPER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOPPER, досліджуйте ціну токена HOPPER в реальному часі!

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