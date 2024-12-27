Сьогоднішня ціна Hopper the Rabbit (HOPPER)

Поточна ціна Hopper the Rabbit (HOPPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.91K USD. Ціна HOPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hopper the Rabbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD

- зміна ціни Hopper the Rabbit протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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