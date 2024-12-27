Ціна Hopper the Rabbit (HOPPER)
Поточна ціна Hopper the Rabbit (HOPPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.91K USD. Ціна HOPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hopper the Rabbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD
- зміна ціни Hopper the Rabbit протягом дня — +0.69%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hopper the Rabbit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hopper the Rabbit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hopper the Rabbit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hopper the Rabbit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.69%
|30 днів
|$ 0
|+26.78%
|60 днів
|$ 0
|+61.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hopper the Rabbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+0.69%
+38.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them
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