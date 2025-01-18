Сьогоднішня ціна Hopecore (HOPE)

Поточна ціна Hopecore (HOPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.94K USD. Ціна HOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hopecore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.57K USD

- зміна ціни Hopecore протягом дня — -28.92%

- циркуляційна пропозиція – 996.20M USD

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