Ціна Hopecore (HOPE)
Поточна ціна Hopecore (HOPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.94K USD. Ціна HOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hopecore:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.57K USD
- зміна ціни Hopecore протягом дня — -28.92%
- циркуляційна пропозиція – 996.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hopecore до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hopecore до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hopecore до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hopecore до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-28.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hopecore: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-28.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.
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