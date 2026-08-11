Сьогоднішня ціна hope

Поточна ціна hope (HOPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOPE до USD становить $ 0 за HOPE.

hope наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 197, з циркуляційною пропозицією у 999,58M HOPE. Протягом останніх 24 годин HOPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOPE змінився на +0,09% за останню годину та на -5,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо hope (HOPE)

Ринкова капіталізація $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Циркуляційне постачання 999,58M 999,58M 999,58M Загальна пропозиція 999 577 454,866926 999 577 454,866926 999 577 454,866926

Поточна ринкова капіталізація hope — $ 36,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOPE — 999,58M, зі загальною пропозицією 999577454.866926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,20K.