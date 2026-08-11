Яка зараз ціна Hop Protocol?

Живуча ціна Hop Protocol (HOP) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Hop Protocol позиціонується на ринку?

Наразі Hop Protocol займає #7718 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴19735012.18902801600000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу HOP?

Обсяг токенів у обігу HOP становить 75222483.07101855 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Hop Protocol за останню добу?

За останню добу Hop Protocol торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Hop Protocol віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Hop Protocol досяг найвищого значення за всю історію — ₴13.10009607524347200000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують HOP?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Hop Protocol?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Base Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.