Сьогоднішня ціна hop cat

Поточна ціна hop cat (HOP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOP до USD становить $ 0 за HOP.

hop cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 857,24, з циркуляційною пропозицією у 999,44M HOP. Протягом останніх 24 годин HOP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00371814, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOP змінився на -- за останню годину та на +3,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо hop cat (HOP)

Ринкова капіталізація $ 13,86K$ 13,86K $ 13,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,86K$ 13,86K $ 13,86K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 438 181,504225 999 438 181,504225 999 438 181,504225

Поточна ринкова капіталізація hop cat — $ 13,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOP — 999,44M, зі загальною пропозицією 999438181.504225. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,86K.