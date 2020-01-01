Токеноміка Hootchain (HOOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Hootchain (HOOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hootchain (HOOT) HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Офіційний вебсайт: https://hootchain.org Whitepaper: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Купити HOOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hootchain (HOOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hootchain (HOOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,81K $ 23,81K $ 23,81K Загальна пропозиція: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Циркуляційна пропозиція: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,82K $ 23,82K $ 23,82K Історичний максимум: $ 4,4 $ 4,4 $ 4,4 Історичний мінімум: $ 0,00242644 $ 0,00242644 $ 0,00242644 Поточна ціна: $ 0,01100216 $ 0,01100216 $ 0,01100216 Дізнайтеся більше про ціну Hootchain (HOOT)

Токеноміка Hootchain (HOOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hootchain (HOOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOOT, досліджуйте ціну токена HOOT в реальному часі!

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