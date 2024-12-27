Ціна Hootchain (HOOT)
Поточна ціна Hootchain (HOOT) сьогодні становить 0.141338 USD з ринковою капіталізацією $ 152.87K USD. Ціна HOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hootchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD
- зміна ціни Hootchain протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hootchain до USD становила $ -0.0103832069193156.
За останні 30 днів зміна ціни Hootchain до USD становила $ -0.0750627885.
За останні 60 днів зміна ціни Hootchain до USD становила $ -0.0539885860.
За останні 90 днів зміна ціни Hootchain до USD становила $ -0.3683180559377236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0103832069193156
|-6.84%
|30 днів
|$ -0.0750627885
|-53.10%
|60 днів
|$ -0.0539885860
|-38.19%
|90 днів
|$ -0.3683180559377236
|-72.26%
Останній аналіз цін Hootchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-6.84%
-23.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.
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