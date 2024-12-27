Сьогоднішня ціна Hootchain (HOOT)

Поточна ціна Hootchain (HOOT) сьогодні становить 0.141338 USD з ринковою капіталізацією $ 152.87K USD. Ціна HOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hootchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD

- зміна ціни Hootchain протягом дня — -6.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.08M USD

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