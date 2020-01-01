Токеноміка HOOT Solana (HOOT) Дізнайтеся ключову інформацію про HOOT Solana (HOOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HOOT Solana (HOOT) Your ultimate wingman we’ve had cats and dogs it’s time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He’s getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in? COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Офіційний вебсайт: https://hootcute.com/ Купити HOOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HOOT Solana (HOOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HOOT Solana (HOOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,62K $ 14,62K $ 14,62K Загальна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M Циркуляційна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,62K $ 14,62K $ 14,62K Історичний максимум: $ 0,00632958 $ 0,00632958 $ 0,00632958 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну HOOT Solana (HOOT)

Токеноміка HOOT Solana (HOOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HOOT Solana (HOOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOOT, досліджуйте ціну токена HOOT в реальному часі!

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