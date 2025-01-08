Ціна HOOT Solana (HOOT)
Поточна ціна HOOT Solana (HOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.68K USD. Ціна HOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HOOT Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 773.79 USD
- зміна ціни HOOT Solana протягом дня — -10.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HOOT Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HOOT Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HOOT Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HOOT Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.29%
|30 днів
|$ 0
|-38.65%
|60 днів
|$ 0
|-85.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HOOT Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-10.29%
-21.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Your ultimate wingman we’ve had cats and dogs it’s time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He’s getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in? COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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