Ціна Hoosat Network (HTN)
Поточна ціна Hoosat Network (HTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hoosat Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD
- зміна ціни Hoosat Network протягом дня — -18.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HTN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HTN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hoosat Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hoosat Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hoosat Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hoosat Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.37%
|30 днів
|$ 0
|+74.18%
|60 днів
|$ 0
|+83.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hoosat Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-18.37%
-19.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hoosat Network is fork of Kaspa Go reference node changed to be FPGA / ASIC resistant. Hoosat Network goal is to keep decentralization possible and low barrier for entry. The tokenomics are designed to last long. Instead of halving every month or year, we use curved deflation once a year to slow down reward dropping.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HTN до AUD
A$--
|1 HTN до GBP
￡--
|1 HTN до EUR
€--
|1 HTN до USD
$--
|1 HTN до MYR
RM--
|1 HTN до TRY
₺--
|1 HTN до JPY
¥--
|1 HTN до RUB
₽--
|1 HTN до INR
₹--
|1 HTN до IDR
Rp--
|1 HTN до PHP
₱--
|1 HTN до EGP
￡E.--
|1 HTN до BRL
R$--
|1 HTN до CAD
C$--
|1 HTN до BDT
৳--
|1 HTN до NGN
₦--
|1 HTN до UAH
₴--
|1 HTN до VES
Bs--
|1 HTN до PKR
Rs--
|1 HTN до KZT
₸--
|1 HTN до THB
฿--
|1 HTN до TWD
NT$--
|1 HTN до CHF
Fr--
|1 HTN до HKD
HK$--
|1 HTN до MAD
.د.م--