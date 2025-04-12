Сьогоднішня ціна HOOPS the Squirrel (HOOPS)

Поточна ціна HOOPS the Squirrel (HOOPS) сьогодні становить 0.00014257 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOOPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HOOPS the Squirrel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.94 USD

- зміна ціни HOOPS the Squirrel протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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