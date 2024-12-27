Ціна Hoops (HOOPS)
Поточна ціна Hoops (HOOPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690.18K USD. Ціна HOOPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hoops:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.14 USD
- зміна ціни Hoops протягом дня — -23.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hoops до USD становила $ -0.000216056507133246.
За останні 30 днів зміна ціни Hoops до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hoops до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hoops до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000216056507133246
|-23.84%
|30 днів
|$ 0
|-68.71%
|60 днів
|$ 0
|-74.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hoops: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.67%
-23.84%
-41.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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