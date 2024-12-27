Сьогоднішня ціна Hoops (HOOPS)

Поточна ціна Hoops (HOOPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690.18K USD. Ціна HOOPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hoops:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.14 USD

- зміна ціни Hoops протягом дня — -23.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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