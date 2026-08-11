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Поточна ціна Hooja сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HOOJA становить 40,426 USD. Відстежуйте оновлення цін HOOJA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hooja сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HOOJA становить 40,426 USD. Відстежуйте оновлення цін HOOJA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HOOJA

Інформація про ціну HOOJA

Що таке HOOJA

Офіційний вебсайт HOOJA

Токеноміка HOOJA

Прогноз ціни HOOJA

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Ціна Hooja (HOOJA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HOOJA до USD:

$0.00004032
$0.00004032$0.00004032
+52.90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hooja (HOOJA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:18:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hooja

Поточна ціна Hooja (HOOJA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 54.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOOJA до USD становить $ 0 за HOOJA.

Hooja наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,426, з циркуляційною пропозицією у 983.73M HOOJA. Протягом останніх 24 годин HOOJA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOOJA змінився на +1.83% за останню годину та на +10.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hooja (HOOJA)

$ 40.43K
$ 40.43K$ 40.43K

--
----

$ 40.43K
$ 40.43K$ 40.43K

983.73M
983.73M 983.73M

983,728,436.6776232
983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

Поточна ринкова капіталізація Hooja — $ 40.43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOOJA — 983.73M, зі загальною пропозицією 983728436.6776232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.43K.

Історія ціни Hooja у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.83%

+54.80%

+10.32%

+10.32%

Історія ціни Hooja (HOOJA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hooja до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hooja до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hooja до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hooja до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+54.80%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Hooja

Прогноз ціни Hooja (HOOJA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HOOJA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Hooja (HOOJA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hooja потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hooja у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HOOJA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hooja.

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Ресурс Hooja (HOOJA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePons LaunchpadRobinhood Chain Meme

Про Hooja

Яка сьогодні ціна Hooja (HOOJA)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні 54.79%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів HOOJA знаходиться в обігу?

Обігова кількість HOOJA становить 983728436.6776232, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Hooja?

Орієнтовно існує -- унікальних власників HOOJA у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hooja?

Ринкова капіталізація становить ₴1781810.87871081600000, що розміщує Hooja на #7409 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують HOOJA сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Hooja?

Недавній рух ціни на рівні 54.79% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pons Launchpad та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Hooja

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:18:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hooja (HOOJA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-16.00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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VELVET

$0.72504
$0.72504$0.72504

+64.30%

Cysic

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CYS

$1.4300
$1.4300$1.4300

+24.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.47419
$0.47419$0.47419

+24.17%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.3500
$2.3500$2.3500

+30.47%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00712
$0.00712$0.00712

+18.86%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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