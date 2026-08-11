Сьогоднішня ціна Hooja

Поточна ціна Hooja (HOOJA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 54.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOOJA до USD становить $ 0 за HOOJA.

Hooja наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,426, з циркуляційною пропозицією у 983.73M HOOJA. Протягом останніх 24 годин HOOJA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOOJA змінився на +1.83% за останню годину та на +10.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hooja (HOOJA)

Ринкова капіталізація $ 40.43K$ 40.43K $ 40.43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40.43K$ 40.43K $ 40.43K Циркуляційне постачання 983.73M 983.73M 983.73M Загальна пропозиція 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

Поточна ринкова капіталізація Hooja — $ 40.43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOOJA — 983.73M, зі загальною пропозицією 983728436.6776232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.43K.