Сьогоднішня ціна Hooffather (HOOF)

Поточна ціна Hooffather (HOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,96K USD. Ціна HOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hooffather:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hooffather протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100,00B USD

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