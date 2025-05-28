Ціна Hooffather (HOOF)
Поточна ціна Hooffather (HOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,96K USD. Ціна HOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hooffather:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hooffather протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hooffather до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hooffather до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hooffather до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hooffather до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-98,21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hooffather: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-50,38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hooffather is a meme art token on Unichain, created for those who love internet chaos, glitchy aesthetics, and experimental onchain vibes. There’s no roadmap, no team allocation, and no promises—just a wild mix of art, memes, and community storytelling. Hooffather isn’t here to fit in. It’s here to glitch out, get weird, and leave hoofprints where logic used to be. If that sounds like your kind of strange, you’re one of us. Stay hoofed.
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