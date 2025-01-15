Сьогоднішня ціна Hoodrat (HOODRAT)

Поточна ціна Hoodrat (HOODRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 162.28K USD. Ціна HOODRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hoodrat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.40K USD

- зміна ціни Hoodrat протягом дня — +29.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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