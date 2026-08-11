Сьогоднішня ціна HoodMarket

Поточна ціна HoodMarket (HM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 210,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HM до USD становить $ 0 за HM.

HoodMarket наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131 759, з циркуляційною пропозицією у 1,00B HM. Протягом останніх 24 годин HM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HM змінився на +26,38% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 103,30K.

Ринкова інформація щодо HoodMarket (HM)

Ринкова капіталізація $ 131,76K$ 131,76K $ 131,76K Обсяг (за 24 год) $ 103,30K$ 103,30K $ 103,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,76K$ 131,76K $ 131,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoodMarket — $ 131,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,30K. Циркуляційна пропозиція HM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,76K.