Сьогоднішня ціна HOODIE

Поточна ціна HOODIE (HOODIE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 42,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODIE до USD становить $ 0 за HOODIE.

HOODIE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 298 118, з циркуляційною пропозицією у 100,00B HOODIE. Протягом останніх 24 годин HOODIE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOODIE змінився на -11,99% за останню годину та на -48,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HOODIE (HOODIE)

Ринкова капіталізація $ 298,12K$ 298,12K $ 298,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 298,12K$ 298,12K $ 298,12K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HOODIE — $ 298,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOODIE — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 298,12K.