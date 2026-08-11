Сьогоднішня ціна HooderScan

Поточна ціна HooderScan (HOODER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 34,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODER до USD становить $ 0 за HOODER.

HooderScan наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 475, з циркуляційною пропозицією у 750,00M HOODER. Протягом останніх 24 годин HOODER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00221755, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOODER змінився на +0,31% за останню годину та на -29,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HooderScan (HOODER)

Ринкова капіталізація $ 42,48K$ 42,48K $ 42,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,63K$ 56,63K $ 56,63K Циркуляційне постачання 750,00M 750,00M 750,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HooderScan — $ 42,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOODER — 750,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,63K.