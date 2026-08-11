Сьогоднішня ціна HoodDomains

Поточна ціна HoodDomains (HD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 43,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HD до USD становить $ 0 за HD.

HoodDomains наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32.631, з циркуляційною пропозицією у 899,26M HD. Протягом останніх 24 годин HD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HD змінився на -0,34% за останню годину та на -10,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HoodDomains (HD)

Ринкова капіталізація $ 32,63K$ 32,63K $ 32,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,63K$ 32,63K $ 32,63K Циркуляційне постачання 899,26M 899,26M 899,26M Загальна пропозиція 899.262.811,1303537 899.262.811,1303537 899.262.811,1303537

Поточна ринкова капіталізація HoodDomains — $ 32,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HD — 899,26M, зі загальною пропозицією 899262811.1303537. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,63K.