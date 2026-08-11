Сьогоднішня ціна Hoodbird

Поточна ціна Hoodbird (HOODBIRD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODBIRD до USD становить $ 0 за HOODBIRD.

Hoodbird наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 914,47, з циркуляційною пропозицією у 1,00B HOODBIRD. Протягом останніх 24 годин HOODBIRD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOODBIRD змінився на -2,86% за останню годину та на -60,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hoodbird (HOODBIRD)

Ринкова капіталізація $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hoodbird — $ 9,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOODBIRD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,91K.