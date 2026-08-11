Сьогоднішня ціна HoodAgent

Поточна ціна HoodAgent (HOODAGENT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODAGENT до USD становить $ 0 за HOODAGENT.

HoodAgent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 481,61, з циркуляційною пропозицією у 1,00B HOODAGENT. Протягом останніх 24 годин HOODAGENT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOODAGENT змінився на -- за останню годину та на -53,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HoodAgent (HOODAGENT)

Ринкова капіталізація $ 19,48K$ 19,48K $ 19,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,48K$ 19,48K $ 19,48K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoodAgent — $ 19,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOODAGENT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,48K.