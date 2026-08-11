Сьогоднішня ціна HOOD4663

Поточна ціна HOOD4663 (HOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 91,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOOD до USD становить $ 0 за HOOD.

HOOD4663 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 425, з циркуляційною пропозицією у 1,00B HOOD. Протягом останніх 24 годин HOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOOD змінився на +1,04% за останню годину та на -19,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HOOD4663 (HOOD)

Ринкова капіталізація $ 20,43K$ 20,43K $ 20,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,43K$ 20,43K $ 20,43K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HOOD4663 — $ 20,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,43K.