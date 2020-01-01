Токеноміка hood rat (HOODRAT) Дізнайтеся ключову інформацію про hood rat (HOODRAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація hood rat (HOODRAT) HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. Офіційний вебсайт: https://www.hoodratsol.com/ Купити HOODRAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни hood rat (HOODRAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена hood rat (HOODRAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 128,70K $ 128,70K $ 128,70K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 128,70K $ 128,70K $ 128,70K Історичний максимум: $ 0,00184219 $ 0,00184219 $ 0,00184219 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012853 $ 0,00012853 $ 0,00012853 Дізнайтеся більше про ціну hood rat (HOODRAT)

Токеноміка hood rat (HOODRAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки hood rat (HOODRAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOODRAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOODRAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOODRAT, досліджуйте ціну токена HOODRAT в реальному часі!

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