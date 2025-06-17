Ціна hood rat (HOODRAT)
Поточна ціна hood rat (HOODRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172,05K USD. Ціна HOODRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hood rat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни hood rat протягом дня — -5,62%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hood rat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни hood rat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни hood rat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hood rat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hood rat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,96%
-5,62%
-27,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.
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