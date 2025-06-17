Сьогоднішня ціна hood rat (HOODRAT)

Поточна ціна hood rat (HOODRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172,05K USD. Ціна HOODRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності hood rat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни hood rat протягом дня — -5,62%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

Отримуйте оновлення цін HOODRAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HOODRAT.