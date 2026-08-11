Сьогоднішня ціна HOOD PEPE

Поточна ціна HOOD PEPE (HPEPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HPEPE до USD становить $ 0 за HPEPE.

HOOD PEPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 268 635, з циркуляційною пропозицією у 972,68M HPEPE. Протягом останніх 24 годин HPEPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HPEPE змінився на -1,24% за останню годину та на -34,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,49K.

Ринкова інформація щодо HOOD PEPE (HPEPE)

Ринкова капіталізація $ 268,64K$ 268,64K $ 268,64K Обсяг (за 24 год) $ 11,49K$ 11,49K $ 11,49K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 267,35K$ 267,35K $ 267,35K Циркуляційне постачання 972,68M 972,68M 972,68M Загальна пропозиція 972 680 229,6308508 972 680 229,6308508 972 680 229,6308508

Поточна ринкова капіталізація HOOD PEPE — $ 268,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,49K. Циркуляційна пропозиція HPEPE — 972,68M, зі загальною пропозицією 972680229.6308508. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 267,35K.