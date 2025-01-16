Ціна Honor World Token (HWT)
Поточна ціна Honor World Token (HWT) сьогодні становить 0.00146737 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honor World Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.02 USD
- зміна ціни Honor World Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honor World Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Honor World Token до USD становила $ -0.0001047413.
За останні 60 днів зміна ціни Honor World Token до USD становила $ +0.0002414114.
За останні 90 днів зміна ціни Honor World Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001047413
|-7.13%
|60 днів
|$ +0.0002414114
|+16.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Honor World Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Honor World is NFT game platform combines NFT, DEFI and GAME.
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