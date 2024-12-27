Сьогоднішня ціна Honkler (HONKLER)

Поточна ціна Honkler (HONKLER) сьогодні становить 0.00145809 USD з ринковою капіталізацією $ 101.62K USD. Ціна HONKLER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Honkler:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.13K USD

- зміна ціни Honkler протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 69.70M USD

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