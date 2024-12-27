Ціна Honkler (HONKLER)
Поточна ціна Honkler (HONKLER) сьогодні становить 0.00145809 USD з ринковою капіталізацією $ 101.62K USD. Ціна HONKLER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honkler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.13K USD
- зміна ціни Honkler протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 69.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honkler до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Honkler до USD становила $ -0.0000609112.
За останні 60 днів зміна ціни Honkler до USD становила $ -0.0004042627.
За останні 90 днів зміна ціни Honkler до USD становила $ -0.0016217162938685875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ -0.0000609112
|-4.17%
|60 днів
|$ -0.0004042627
|-27.72%
|90 днів
|$ -0.0016217162938685875
|-52.65%
Останній аналіз цін Honkler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+0.20%
-15.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today
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