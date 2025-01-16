Сьогоднішня ціна HongKongDAO (HKD)

Поточна ціна HongKongDAO (HKD) сьогодні становить 0.00156777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HKD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HongKongDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02 USD

- зміна ціни HongKongDAO протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін HKD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HKD.