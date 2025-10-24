Інформація щодо ціни Honeywell xStock (HONX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 206,69 $ 206,69 $ 206,69 Мін. за 24 год $ 221,78 $ 221,78 $ 221,78 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 206,69$ 206,69 $ 206,69 Макс. за 24 год $ 221,78$ 221,78 $ 221,78 Рекордний максимум $ 271,63$ 271,63 $ 271,63 Найнижча ціна $ 200,73$ 200,73 $ 200,73 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +6,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,60%

Актуальна ціна Honeywell xStock (HONX) становить $220,58. За останні 24 години HONX торгувався між мінімумом у $ 206,69 і максимумом у $ 221,78, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HONX становить $ 271,63, тоді як його історичний мінімум — $ 200,73.

Що стосується короткострокових результатів, то HONX змінився на +0,00% за останню годину, +6,58% за 24 години та на +8,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Honeywell xStock (HONX)

Ринкова капіталізація $ 221,70K$ 221,70K $ 221,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,01M$ 5,01M $ 5,01M Циркуляційне постачання 1,01K 1,01K 1,01K Загальна пропозиція 22 733,1070828 22 733,1070828 22 733,1070828

Поточна ринкова капіталізація Honeywell xStock — $ 221,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HONX — 1,01K, зі загальною пропозицією 22733.1070828. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,01M.