Сьогоднішня ціна Honeyland

Поточна ціна Honeyland (HXD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HXD до USD становить $ 0 за HXD.

Honeyland наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 71 243, з циркуляційною пропозицією у 536,51M HXD. Протягом останніх 24 годин HXD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,344088, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HXD змінився на +0,04% за останню годину та на +5,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Honeyland (HXD)

Ринкова капіталізація $ 71,24K$ 71,24K $ 71,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,24K$ 71,24K $ 71,24K Циркуляційне постачання 536,51M 536,51M 536,51M Загальна пропозиція 774 511 911,5061901 774 511 911,5061901 774 511 911,5061901

Поточна ринкова капіталізація Honeyland — $ 71,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HXD — 536,51M, зі загальною пропозицією 774511911.5061901. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,24K.