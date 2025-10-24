Актуальна ціна HoneyFun AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIBERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIBERA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HoneyFun AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIBERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIBERA на MEXC вже зараз.

Докладніше про AIBERA

Інформація про ціну AIBERA

Whitepaper AIBERA

Офіційний вебсайт AIBERA

Токеноміка AIBERA

Прогноз ціни AIBERA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип HoneyFun AI

Ціна HoneyFun AI (AIBERA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AIBERA до USD:

$0,00020509
$0,00020509$0,00020509
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HoneyFun AI (AIBERA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HoneyFun AI (AIBERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03630752
$ 0,03630752$ 0,03630752

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна HoneyFun AI (AIBERA) становить --. За останні 24 години AIBERA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIBERA становить $ 0,03630752, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIBERA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HoneyFun AI (AIBERA)

$ 9,41K
$ 9,41K$ 9,41K

--
----

$ 20,51K
$ 20,51K$ 20,51K

45,91M
45,91M 45,91M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoneyFun AI — $ 9,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIBERA — 45,91M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,51K.

Історія ціни HoneyFun AI (AIBERA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HoneyFun AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HoneyFun AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HoneyFun AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HoneyFun AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+37,59%
60 днів$ 0-82,26%
90 днів$ 0--

Що таке HoneyFun AI (AIBERA)

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс HoneyFun AI (AIBERA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни HoneyFun AI (USD)

Скільки коштуватиме HoneyFun AI (AIBERA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HoneyFun AI (AIBERA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HoneyFun AI.

Перегляньте прогноз ціни HoneyFun AI вже зараз!

AIBERA до місцевих валют

Токеноміка HoneyFun AI (AIBERA)

Розуміння токеноміки HoneyFun AI (AIBERA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIBERA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про HoneyFun AI (AIBERA)

Скільки сьогодні коштує HoneyFun AI (AIBERA)?
Актуальна ціна AIBERA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIBERA до USD?
Поточна ціна AIBERA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HoneyFun AI?
Ринкова капіталізація AIBERA — $ 9,41K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIBERA?
Циркуляційна пропозиція AIBERA — 45,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIBERA?
AIBERA досяг історичної максимальної ціни у 0,03630752 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIBERA?
Історична мінімальна ціна AIBERA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі AIBERA?
Актуальний обсяг торгівлі AIBERA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AIBERA цього року?
AIBERA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIBERA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HoneyFun AI (AIBERA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 970,48
$110 970,48$110 970,48

+0,96%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,50
$3 943,50$3 943,50

+1,71%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02987
$0,02987$0,02987

+497,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,42
$191,42$191,42

+0,20%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9436
$19,9436$19,9436

+29,34%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,50
$3 943,50$3 943,50

+1,71%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 970,48
$110 970,48$110 970,48

+0,96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,42
$191,42$191,42

+0,20%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4451
$2,4451$2,4451

+1,50%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,65
$1 125,65$1 125,65

-0,37%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,652
$7,652$7,652

+91,30%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3789
$0,3789$0,3789

+278,90%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3846
$0,3846$0,3846

+284,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000568
$0,00000568$0,00000568

+219,10%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000930
$0,0000000000000000000930$0,0000000000000000000930

+132,50%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,16
$49,16$49,16

+99,51%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6391
$0,6391$0,6391

+89,86%