Інформація щодо ціни HoneyFun AI (AIBERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03630752$ 0,03630752 $ 0,03630752 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна HoneyFun AI (AIBERA) становить --. За останні 24 години AIBERA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIBERA становить $ 0,03630752, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIBERA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HoneyFun AI (AIBERA)

Ринкова капіталізація $ 9,41K$ 9,41K $ 9,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,51K$ 20,51K $ 20,51K Циркуляційне постачання 45,91M 45,91M 45,91M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoneyFun AI — $ 9,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIBERA — 45,91M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,51K.