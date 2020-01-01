Токеноміка Honey Is Money (HIM) Дізнайтеся ключову інформацію про Honey Is Money (HIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Honey Is Money (HIM) Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT. Офіційний вебсайт: https://him.cooking/ Whitepaper: https://him.cooking/ Купити HIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Honey Is Money (HIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Honey Is Money (HIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,05K $ 21,05K $ 21,05K Загальна пропозиція: $ 849,65M $ 849,65M $ 849,65M Циркуляційна пропозиція: $ 518,29M $ 518,29M $ 518,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 34,51K $ 34,51K $ 34,51K Історичний максимум: $ 0,00127366 $ 0,00127366 $ 0,00127366 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Honey Is Money (HIM)

Токеноміка Honey Is Money (HIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Honey Is Money (HIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIM, досліджуйте ціну токена HIM в реальному часі!

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