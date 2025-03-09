Ціна Honey Is Money (HIM)
Поточна ціна Honey Is Money (HIM) сьогодні становить 0.00072821 USD з ринковою капіталізацією $ 618.09K USD. Ціна HIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honey Is Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.58K USD
- зміна ціни Honey Is Money протягом дня — -2.30%
- циркуляційна пропозиція – 850.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honey Is Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Honey Is Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Honey Is Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Honey Is Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Honey Is Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-2.30%
-27.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
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