Сьогоднішня ціна Honey Is Money (HIM)

Поточна ціна Honey Is Money (HIM) сьогодні становить 0.00072821 USD з ринковою капіталізацією $ 618.09K USD. Ціна HIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Honey Is Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.58K USD

- зміна ціни Honey Is Money протягом дня — -2.30%

- циркуляційна пропозиція – 850.00M USD

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