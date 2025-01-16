Ціна Honey Badger (HOBA)
Поточна ціна Honey Badger (HOBA) сьогодні становить 0.281078 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honey Badger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.84K USD
- зміна ціни Honey Badger протягом дня — +3.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honey Badger до USD становила $ +0.00977399.
За останні 30 днів зміна ціни Honey Badger до USD становила $ -0.0496917515.
За останні 60 днів зміна ціни Honey Badger до USD становила $ -0.1371805676.
За останні 90 днів зміна ціни Honey Badger до USD становила $ -0.4001459377509062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00977399
|+3.60%
|30 днів
|$ -0.0496917515
|-17.67%
|60 днів
|$ -0.1371805676
|-48.80%
|90 днів
|$ -0.4001459377509062
|-58.73%
Останній аналіз цін Honey Badger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.69%
+3.60%
-0.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin celebrating the Honey Badger that is devoted to animal charity.
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