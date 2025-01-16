Сьогоднішня ціна Honey Badger (HOBA)

Поточна ціна Honey Badger (HOBA) сьогодні становить 0.281078 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Honey Badger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.84K USD

- зміна ціни Honey Badger протягом дня — +3.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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