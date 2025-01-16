Сьогоднішня ціна Honey (HNY)

Поточна ціна Honey (HNY) сьогодні становить 2.49 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Honey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 258.40 USD

- зміна ціни Honey протягом дня — +3.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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