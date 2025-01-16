Ціна Honey (HNY)
Поточна ціна Honey (HNY) сьогодні становить 2.49 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 258.40 USD
- зміна ціни Honey протягом дня — +3.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honey до USD становила $ +0.094233.
За останні 30 днів зміна ціни Honey до USD становила $ -0.6249389550.
За останні 60 днів зміна ціни Honey до USD становила $ -0.2768508990.
За останні 90 днів зміна ціни Honey до USD становила $ -0.5571834421919133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.094233
|+3.93%
|30 днів
|$ -0.6249389550
|-25.09%
|60 днів
|$ -0.2768508990
|-11.11%
|90 днів
|$ -0.5571834421919133
|-18.28%
Останній аналіз цін Honey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+3.93%
-2.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.
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