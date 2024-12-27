Ціна Honest (HNST)
Поточна ціна Honest (HNST) сьогодні становить 0.00527832 USD з ринковою капіталізацією $ 717.85K USD. Ціна HNST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Honest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.93K USD
- зміна ціни Honest протягом дня — +7.13%
- циркуляційна пропозиція – 136.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Honest до USD становила $ +0.00035123.
За останні 30 днів зміна ціни Honest до USD становила $ -0.0000794445.
За останні 60 днів зміна ціни Honest до USD становила $ -0.0001837837.
За останні 90 днів зміна ціни Honest до USD становила $ +0.0001878035491790875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035123
|+7.13%
|30 днів
|$ -0.0000794445
|-1.50%
|60 днів
|$ -0.0001837837
|-3.48%
|90 днів
|$ +0.0001878035491790875
|+3.69%
Останній аналіз цін Honest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+7.13%
+0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.
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