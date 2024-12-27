Сьогоднішня ціна Honest (HNST)

Поточна ціна Honest (HNST) сьогодні становить 0.00527832 USD з ринковою капіталізацією $ 717.85K USD. Ціна HNST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Honest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.93K USD

- зміна ціни Honest протягом дня — +7.13%

- циркуляційна пропозиція – 136.00M USD

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