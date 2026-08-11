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Поточна ціна Homunculus Loxodontus сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SNORP становить 58 589 USD. Відстежуйте оновлення цін SNORP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Homunculus Loxodontus сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SNORP становить 58 589 USD. Відстежуйте оновлення цін SNORP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SNORP

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Що таке SNORP

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Токеноміка SNORP

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Ціна Homunculus Loxodontus (SNORP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SNORP до USD:

$0,00006696
$0,00006696$0,00006696
-2,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Homunculus Loxodontus (SNORP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:15:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Homunculus Loxodontus

Поточна ціна Homunculus Loxodontus (SNORP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNORP до USD становить $ 0 за SNORP.

Homunculus Loxodontus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 589, з циркуляційною пропозицією у 876,97M SNORP. Протягом останніх 24 годин SNORP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNORP змінився на -0,02% за останню годину та на -4,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Homunculus Loxodontus (SNORP)

$ 58,59K
$ 58,59K$ 58,59K

--
----

$ 63,64K
$ 63,64K$ 63,64K

876,97M
876,97M 876,97M

952 501 333,383278
952 501 333,383278 952 501 333,383278

Поточна ринкова капіталізація Homunculus Loxodontus — $ 58,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNORP — 876,97M, зі загальною пропозицією 952501333.383278. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,64K.

Історія ціни Homunculus Loxodontus у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

-2,72%

-4,35%

-4,35%

Історія ціни Homunculus Loxodontus (SNORP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Homunculus Loxodontus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Homunculus Loxodontus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Homunculus Loxodontus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Homunculus Loxodontus до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,72%
30 днів$ 0-24,85%
60 днів$ 0-63,47%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Homunculus Loxodontus

Прогноз ціни Homunculus Loxodontus (SNORP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNORP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Homunculus Loxodontus (SNORP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Homunculus Loxodontus потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Homunculus Loxodontus у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SNORP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Homunculus Loxodontus.

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Ресурс Homunculus Loxodontus (SNORP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Homunculus Loxodontus

Яка зараз ринкова ціна Homunculus Loxodontus?

Homunculus Loxodontus оцінюється в ₴, зі зміною -2.72% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SNORP?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SNORP у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Homunculus Loxodontus у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SNORP?

Обігова кількість становить 876972642.383278, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Homunculus Loxodontus?

Homunculus Loxodontus згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SNORP виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, імпульс SNORP залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Homunculus Loxodontus

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:15:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Homunculus Loxodontus (SNORP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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