Токеноміка Homo Memetus (HOMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Homo Memetus (HOMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Homo Memetus (HOMO) Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Офіційний вебсайт: https://www.homo-memetus.xyz/ Whitepaper: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Купити HOMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Homo Memetus (HOMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Homo Memetus (HOMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 892,10K $ 892,10K $ 892,10K Загальна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Циркуляційна пропозиція: $ 982,37M $ 982,37M $ 982,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 908,08K $ 908,08K $ 908,08K Історичний максимум: $ 0,00247673 $ 0,00247673 $ 0,00247673 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00090815 $ 0,00090815 $ 0,00090815 Дізнайтеся більше про ціну Homo Memetus (HOMO)

Токеноміка Homo Memetus (HOMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Homo Memetus (HOMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOMO, досліджуйте ціну токена HOMO в реальному часі!

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