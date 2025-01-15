Ціна Homo Memetus (HOMO)
Поточна ціна Homo Memetus (HOMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 693.25K USD. Ціна HOMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Homo Memetus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.42K USD
- зміна ціни Homo Memetus протягом дня — -22.77%
- циркуляційна пропозиція – 982.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Homo Memetus до USD становила $ -0.000216443885133127.
За останні 30 днів зміна ціни Homo Memetus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Homo Memetus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Homo Memetus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000216443885133127
|-22.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Homo Memetus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.60%
-22.77%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.
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