Ціна Homie (HOMIE)
Поточна ціна Homie (HOMIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Homie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 615.90 USD
- зміна ціни Homie протягом дня — +17.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Homie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Homie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Homie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Homie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.11%
|30 днів
|$ 0
|+139.28%
|60 днів
|$ 0
|+105.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Homie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
+17.11%
+13.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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