Сьогоднішня ціна Homie (HOMIE)

Поточна ціна Homie (HOMIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Homie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 615.90 USD

- зміна ціни Homie протягом дня — +17.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін HOMIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HOMIE.