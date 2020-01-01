Токеноміка Homebrew Robotics Club (BREW) Дізнайтеся ключову інформацію про Homebrew Robotics Club (BREW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Homebrew Robotics Club (BREW) The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Офіційний вебсайт: https://homebrew.build/en Купити BREW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Homebrew Robotics Club (BREW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Homebrew Robotics Club (BREW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Загальна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Циркуляційна пропозиція: $ 749,48M $ 749,48M $ 749,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Історичний максимум: $ 0,00611481 $ 0,00611481 $ 0,00611481 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00165242 $ 0,00165242 $ 0,00165242 Дізнайтеся більше про ціну Homebrew Robotics Club (BREW)

Токеноміка Homebrew Robotics Club (BREW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Homebrew Robotics Club (BREW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BREW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BREW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BREW, досліджуйте ціну токена BREW в реальному часі!

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