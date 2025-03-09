Ціна Homebrew Robotics Club (BREW)
Поточна ціна Homebrew Robotics Club (BREW) сьогодні становить 0.00319857 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна BREW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Homebrew Robotics Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.54K USD
- зміна ціни Homebrew Robotics Club протягом дня — -14.24%
- циркуляційна пропозиція – 699.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Homebrew Robotics Club до USD становила $ -0.00053142444653627.
За останні 30 днів зміна ціни Homebrew Robotics Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Homebrew Robotics Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Homebrew Robotics Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00053142444653627
|-14.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Homebrew Robotics Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
-14.24%
+3.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.
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