Сьогоднішня ціна Homebrew Robotics Club (BREW)

Поточна ціна Homebrew Robotics Club (BREW) сьогодні становить 0.00319857 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна BREW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Homebrew Robotics Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.54K USD

- зміна ціни Homebrew Robotics Club протягом дня — -14.24%

- циркуляційна пропозиція – 699.39M USD

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