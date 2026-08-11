Сьогоднішня ціна Homebrew Robotics

Поточна ціна Homebrew Robotics (BREW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 29.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BREW до USD становить $ 0 за BREW.

Homebrew Robotics наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 603,392, з циркуляційною пропозицією у 837.15M BREW. Протягом останніх 24 годин BREW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00795107, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BREW змінився на -1.49% за останню годину та на -3.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.49K.

Ринкова інформація щодо Homebrew Robotics (BREW)

Ринкова капіталізація $ 603.39K$ 603.39K $ 603.39K Обсяг (за 24 год) $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 603.39K$ 603.39K $ 603.39K Циркуляційне постачання 837.15M 837.15M 837.15M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Homebrew Robotics — $ 603.39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.49K. Циркуляційна пропозиція BREW — 837.15M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 603.39K.