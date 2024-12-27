Ціна Home3 (HTS)
Поточна ціна Home3 (HTS) сьогодні становить 0.050467 USD з ринковою капіталізацією $ 3.94M USD. Ціна HTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Home3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.49K USD
- зміна ціни Home3 протягом дня — +7.12%
- циркуляційна пропозиція – 78.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Home3 до USD становила $ +0.00335538.
За останні 30 днів зміна ціни Home3 до USD становила $ -0.0029891906.
За останні 60 днів зміна ціни Home3 до USD становила $ +0.0099334347.
За останні 90 днів зміна ціни Home3 до USD становила $ +0.02035588269003504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00335538
|+7.12%
|30 днів
|$ -0.0029891906
|-5.92%
|60 днів
|$ +0.0099334347
|+19.68%
|90 днів
|$ +0.02035588269003504
|+67.60%
Останній аналіз цін Home3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.30%
+7.12%
-2.26%
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