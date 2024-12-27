Сьогоднішня ціна Home3 (HTS)

Поточна ціна Home3 (HTS) сьогодні становить 0.050467 USD з ринковою капіталізацією $ 3.94M USD. Ціна HTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Home3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.49K USD

- зміна ціни Home3 протягом дня — +7.12%

- циркуляційна пропозиція – 78.00M USD

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