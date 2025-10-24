Інформація щодо ціни Home Depot xStock (HDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 381,83 $ 381,83 $ 381,83 Мін. за 24 год $ 393,88 $ 393,88 $ 393,88 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 381,83$ 381,83 $ 381,83 Макс. за 24 год $ 393,88$ 393,88 $ 393,88 Рекордний максимум $ 427,69$ 427,69 $ 427,69 Найнижча ціна $ 364,56$ 364,56 $ 364,56 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) -1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,07%

Актуальна ціна Home Depot xStock (HDX) становить $386,09. За останні 24 години HDX торгувався між мінімумом у $ 381,83 і максимумом у $ 393,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HDX становить $ 427,69, тоді як його історичний мінімум — $ 364,56.

Що стосується короткострокових результатів, то HDX змінився на +0,06% за останню годину, -1,10% за 24 години та на -0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Home Depot xStock (HDX)

Ринкова капіталізація $ 129,19K$ 129,19K $ 129,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,34M$ 8,34M $ 8,34M Циркуляційне постачання 334,16 334,16 334,16 Загальна пропозиція 21 570,30382888 21 570,30382888 21 570,30382888

Поточна ринкова капіталізація Home Depot xStock — $ 129,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HDX — 334,16, зі загальною пропозицією 21570.30382888. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,34M.