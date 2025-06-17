Ціна Holy Liquid (HL)
Поточна ціна Holy Liquid (HL) сьогодні становить 0,00466874 USD з ринковою капіталізацією $ 4,67M USD. Ціна HL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holy Liquid:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Holy Liquid протягом дня — +65,06%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holy Liquid до USD становила $ +0,0018402.
За останні 30 днів зміна ціни Holy Liquid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Holy Liquid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Holy Liquid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0018402
|+65,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Holy Liquid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+26,87%
+65,06%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
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