Сьогоднішня ціна Holy Liquid (HL)

Поточна ціна Holy Liquid (HL) сьогодні становить 0,00466874 USD з ринковою капіталізацією $ 4,67M USD. Ціна HL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holy Liquid:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Holy Liquid протягом дня — +65,06%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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